Shakhtar-Inter 0-0 la Diretta: traversa di Barella

L'Inter in Ucraina cerca la prima vittoria di Champions dopo il mezzo passo falso (2-2) dell'esordio in casa contro il Borussia Moenchengladbach. Non sarà facile, perché lo Shakhtar ha vinto in casa del Real Madrid per 3-2 e con altri tre punti ipotecherebbe la qualificazione. Conte ritrova Young dopo il Covid e lascia Eriksen in panchina.

Le formazioni

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Khocholava, Bondar, Korniienko; Maycon, Marcos Antonio; Teté, Marlos, Solomon; Dentinho. All. Castro

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Ultimo aggiornamento: 19:12

