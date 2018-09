Serie B, solo pareggi in Ascoli-Cremonese e Cosenza-Perugia

Finisce 0-0 la sfida fra Ascoli e Cremonese. Risultato giusto maturato al termine di una partita certamente non spettacolare e con poche occasioni da gol da annoverare. Ne ha avute due la squadra ascolana nel primo tempo, entrambe sui piedi di Ganz che nella prima ha messo di poco al lato e nella seconda si è fatto parare il tiro da Radunovic. Meglio la Cremonese nella ripresa, pericolosa al 24' con un pallonetto di Boultam parato da Perucchini in uscita.

Secondo pareggio casalingo, 1-1, per il Cosenza che ha affrontato il Perugia. Nel primo tempo della partita, i padroni di casa vanno all'attacco e hanno la meglio contro gli avversari: al 12' del primo tempo passano così in vantaggio con un gol di Riccardo Maniero, bravo a sfruttare un assist di Garritano. Al 7' della ripresa l'arbitro Federico Dionisi tira fuori il cartellino rosso ed espelle, per proteste, l'allenatore del Perugia, Alessandro Nesta. Nel resto del secondo tempo, i lupi silani calano dal punto di vista fisico, dando modo agli umbri di ottenere il pari siglato, al 26', da Michael Kingsley Dogo, che tira in rete dopo una respinta di Saracco. In 6 mila, circa, con una rappresentanza ospite, hanno assistito alla partita.

