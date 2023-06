Foggia, spari contro l'auto del capitano Di Pasquale dopo la sconfitta con il Lecco: indaga la Digos

Una minaccia in puro stile mafioso, quella subita dal capitano del Foggia, Davide Di Pasquale. Il giocatore ha ritrovato la propria auto completamente crivellata da colpi d'arma da fuoco, una volta rientrato a Foggia dopo finale di ritorno dei playoff di Serie C giocata a Lecco.

La gara è stata vinta dai padroni di casa per 3-1, che hanno bissato il successo ottenuto nella partita di andata. Una doppia sconfitta, quella subita da Di Pasquale e compagni, che ha mandato in fumo le speranze pugliesi di giocare in serie B nella prossima stagione.

Durante la partita giocata a Lecco la Jeep Renegade di Di Pasquale era rimasta parcheggiata all'interno dello stadio Pino Zaccheria di Foggia, sede delle gare casalinghe dei rossoneri. E ora, anche di questa misteriosa intimidazione: non si conoscono i responsabili di quei proiettili esplosi. Sul caso stanno indagando gli agenti della Digos.

Le ipotesi

Secondo le prime indiscrezioni tre colpi avrebbero centrato la carrozzeria dell'auto. Altri due hanno colpito il finestrino sul lato del guidatore, andato completamente distrutto. Ma la domanda che in queste ore affolla la mente di investigatori e compagni di squadra del difensore è "Chi è stato?". Possibile che sia trattato di un atto di contestazione violenta, magari da parte dei tifosi foggiani, dopo la sconfitta subita al Rigamonti-Ceppi di Lecco? Forse.

Ma al momento non ci sono certezze e nulla può essere escluso.