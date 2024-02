Passo indietro per la Ternana. Con il Lecco finisce 0-0

Terni - E' stata una partita povera di occasioni quella tra Ternana e Lecco, che finisce con il punteggio di 0-0. Le due formazioni si sono fronteggiate senza affondare mai il colpo. La prima occasione da gol al 28' quando avviene una triangolazione tra Amatucci, De Boer e Pereiro, con quest'ultimo che al limite dell'area di rigore calcia di prima trovando la risposta di Saracco, sulla ribattuta De Boer prende il palo con la sfera che finisce sul fondo. Cinque minuti dopo sono gli ospiti a rendersi pericolosi, con un cross di Gugliemotti che trova tutto solo Parigini che contrastato da Casasola colpisce sul fondo. Nel secondo tempo l'unica occasione dei rossoverdi è di Favilli che colpisce di testa su cross di Carboni, con il portiere che para in calcio d'angolo. Il Lecco invece ha una grande occasione per passare in vantaggio con Buso che a tu per tu con Iannarilli si fa inotizzare, sul calcio d'angolo successivo il portiere delle fere è ancora decisivo su un colpo di tesa di Celjak.

Un pareggio amaro con la Ternana che ora si trova a quattro punti dalla zona salvezza.

TERNANA - LECCO 0-0

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini (24' st Dionisi), Amatucci, De Boer (14' st Marginean), Carboni (41' st Zoia); Pereiro (41' st Distefano), Favilli (14' st Raimondo). A disp. Vitali, Sorensen, Boloca, Dalle Mura, Labojko, Faticanti, Pyyhtia. All. Breda.

LECCO (4-3-3): Saracco; Guglielmotti, Ierardi, Celjak, Caporale (24' st Buso); Degli Innocenti (37' st Frigerio), Galli, Listkowski; Lepore, Novakovich (24' st Beretta), Parigini (37' st Salcedo). A disp. Melgrati, Cecchini, Smajlovic, Bianconi, Salomaa, Lemmens. All. Aglietti.

ARBITRO: Ghersini di Genova

RETI:

NOTE: Spettatori 4.869 per un incasso di euro 27.1600. Ammoniti Amatucci, Ierardi, Marginean. Angoli 7-8. Recupero tempo, pt, st 5'.