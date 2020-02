Serie B, il Frosinone bracca il Pordenone. Favola Abascal: l'Ascoli sbanca Livorno. L'Empoli riparte

Ultimo aggiornamento: 20:16

A fatica, il Frosinone batte l’Entella e si porta a un punto dal secondo posto, aspettando i posticipi. Il Pordenone incappa nella 7^ sconfitta stagionale, è alla 2^ di seguito, ha perso il passo di dicembre. Sale il Cittadella. Aspettando probabilmente Stellone, l’Ascoli sbanca Trapani, dopo l’esonero di Paolo Zanetti, che aveva iniziato molto bene e meritava maggiore pazienza. Il Livorno scivola verso la serie C.1-0: 24’ st M. Ricci.In avvio Ragusa non trova la porta dei ramarri, l’ex Ciurria, invece, trova pronto Scuffet, ma l’arbitro romano Fourneau incredibilmente non vede la deviazione in angolo. Poi espelle uno dei collaboratori di Tesser, dalla panchina. Il ligure Ferrer abbatte Gavazzi al limite dell’area, l’intervento è talmente netto che ci starebbe il cartellino rosso: sulla punizione sempre Ferrer tocca con il gomito, rischiando il rigore. Il tecnico di casa Italiano, dal canto suo, lamenta l’eccesso di cross sbagliati.Nel secondo tempo aumenta il ritmo il Pordenone, ma l’occasione migliore è per Gyasi, fuori di poco, per lo Spezia. Risolve il sinistro di Matteo Ricci, su disimpegno sbagliato da Camporese. Il finale è dello Spezia, che non rischia e ha Gyasi molto attivo. Maggiore interviene in ritardo su Pobega, che rischia di farsi male, l’espulsione nel recupero è inevitabile ma ai neroverdi manca il tempo per pareggiare.1-0: 12’ st Dionisi.Succede poco allo Stirpe, per un tempo, il match è molto bloccato, Boscaglia è abile a inaridire le fonti del gioco ciociaro. Ciano è anticipato da Mazzitelli, nell’occasione migliore. Si fa male Manuel De Luca, al 40’, è sostituito da Mancosu. Brighenti e Capuano si ostacolano a vicenda prima dell’intervallo, esce Capuano per la probabile frattura al naso. Salvi avvicina il bersaglio da fuori, per il Frosinone. Il gol arriva su azione di Ciano, che coglie il palo, Dionisi invece fa palo e gol, dal limite. Ariaudo manca il raddoppio di testa, Mancuso pareggia ma in evidente fuorigioco. Anche qui poteva starci il pari, con il forcing finale dei biancazzurri.0-3: 7’ Trotta, st 2’ Morosini, 49’ Trotta.Al debutto nell’Ascoli Marcello Trotta segna con un bell’assolo, nel Frosinone non aveva mai realizzato. Sorride lo spagnolo Guillermo Abascal, 30enne tecnico traghettatore, che poi tornerà a guidare la Primavera marchigiana, con cui ha vinto 13 gare su 16.Scamacca cerca il raddoppio, respinge Plizzari, suo ex compagno in under 20. Lo stadio Armando Picchi è semivuoto, per il ritardo dai playout in doppia cifra. Viviani su punizione è sempre insidioso, gli amaranto creano abbastanza, pur senza segnare. E’ insidioso anche il romano Scamacca, Plizzari vola. Anche Leali, sul destro in corsa di Viviani. Il secondo gol è alla ripresa, su respinta è pronto Leonardo Morosini, due gol in tre gare. Due parate di seguito per Leali, poi Trotta manca il tris. Lo trova di destro, lanciato da Petrucci. L’Ascoli è solo all’8° punto esterno stagionale, non vinceva in trasferta da settembre.0-3: 25’ Proia, st 13’ Diaw, 42’ N. Pavan.Paleari si oppone a Colpani, su azione di Biabiany. Venturato chiede di accompagnare la manovra offensiva e coperture preventive, per arginare l’offensiva siciliana. E’ allora Branca a crossare in maniera radente da sinistra, Proia trova così il 3° gol stagionale. Tra i siciliani manca Pettinari, già in doppia cifra, come cannoniere. E’ Diaw a chiudere il match, su errore di Coulibaly, mentre Scognamiglio è imperfetto nel salire e lascia in gioco l’attaccante del Cittadella, in doppia cifra, terzo in classifica cannonieri. Il punto esclamativo alla partita arriva su cross da sinistra di Rosafio per Nicola Pavan, subentrato e dimenticato da Strandberg: è al primo gol in serie B. Anche Castori fatica sulla panchina della matricola isolana. Per i padovani è solo il secondo successo nelle ultime 7 gare.17’ Tutino, 20’ Mancuso, 39’ Crociati (C), st 16’ Henderson.Pasquale Marino debutta al posto di Muzzi battendo la squadra probabilmente dal maggior potenziale, alle spalle della capolista Benevento.Il vantaggio è su cross di Fiamozzi, per Tutino, al secondo gol in sequenza, è arrivato di recente dal Verona. Raddoppio splendido, di Mancuso, controllo aereo e destro basso. Lo stesso attaccante sprecata il tris. I calabresi si fanno vivi con Benali, poi Crociata scheggia il palo. Realizza con la complicità di Brignoli, che si lascia sfuggire la palla. Chiude Henderson, su azione di Tutino che punta Golemic. Nel finale Brignoli evita il 3-2 di Gerbo.