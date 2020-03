Tommasi: «Prendiamo atto, credo che la stagione sia finita qui»

«Domani sul tavolo abbiano un elemento in più rispetto alle scorse settimane perchè dopo le parole del ministro Spadafora la preoccupazione che si chiudano qui i campionati c'è: occorre dunque porsi il problema della chiusura della stagione da un punto di vista sportivo, dei contratti, insomma formale«. Il presidente dell'sindacato dei calciatori, Damiano Tommasi, al telefono con l'ANSA interviene sulle aspettative alla vigilia dell'incontro tra l'Aic e la Lega di serie A. »Sul taglio degli stipendi cerchiamo se possibile una soluzione comune - continua Tommasi -. La Juve è andata avanti ma non ci ha colto di sorpresa, sapevamo tutto e non ci sentiamo delegittimati (tra l'altro Chiellini è nostro consigliere): se non ci sono contenziosi tra club e giocatori non siamo tenuti a intervenire, se loro hanno trovato un accordo va bene così».

Ultimo aggiornamento: 22:30

