L’Inter aspetta il sì di Conte. Il Milan ora prova per Sarri

Non c’è solo la Juventus alla caccia di un nuovo allenatore. L’Inter è vicinissima ad Antonio Conte che firmerà un triennale a nove milioni di euro a stagione (sarà presentato agli inizi di giugno). Se ci sarà o meno anche Icardi lo sapremo tra due-tre settimane. L’argentino piace a Juventus e Atletico Madrid, ma per ora allontana le voci di un addio: «Ho già informato il club della mia volontà di restare», in estrema sintesi il suo pensiero su Instagram. Se Conte ha ormai l’accordo con l’Inter, Luciano Spalletti non ha mai avuto contatti con altre società. Il suo obiettivo è portare i nerazzurri in Champions nella speranza che Suning mantenga la promessa di riconferma, ma nel calcio oggi si dice una cosa e domani si fa l’esatto contrario. Nel frattempo, la proprietà cinese può festeggiare l’annuncio dell’Uefa: l’Inter è uscita definitivamente dal settlement agreement. Il bilancio è in ordine e ora può tornare a investire sul mercato per cercare di colmare il gap con la Juventus. Sull’altra sponda del Naviglio, Rino Gattuso è sempre più in bilico. Al Milan ci sono due correnti di pensiero.Quella di Ivan Gazidis, l’ad rossonero, che vuole un tecnico straniero e quella di Leonardo, che vorrebbe puntare tutto su Maurizio Sarri o Gian Piero Gasperini, conteso anche dalla Roma. Il sogno di Gazidis è Mauricio Pochettino, ma l’argentino chiede un ingaggio faraonico, dopo aver raggiunto la finale di Champions con il Tottenham. Nella lista c’è anche Mark van Bommel, che potrebbe però finire al Bayern Monaco. Leonardo vuole puntare tutto su Sarri, che al di là di come andrà l’ultimo atto di Europa League contro l’Arsenal non sarà confermato sulla panchina del Chelsea. Per i Blues c’è la suggestione Frank Lampard, ora al Derby County. Genoa, Lazio e Sampdoria sono pronti a duellare per convincere Roberto De Zerbi a lasciare il Sassuolo per una nuova esperienza. Con l’Atalanta, invece, che pensa a Simone Inzaghi (seguito anche dalla Juventus) senza dimenticare Giampaolo, che nei prossimi giorni parlerà, a Roma, con Massimo Ferrero. Infine, tra due settimane Leonardo Semplici incontrerà la Spal per capire se potrà continuare la sua avventura a Ferrara. Anche lui è un obiettivo del Genoa.