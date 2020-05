Calcio, Consiglio Federale: «Serie A, B e C vanno avanti. Stop ai dilettanti». I campionati vanno chiusi entro il 20 agosto

Stop ai campionati di calcio dei Dilettanti, avanti quelli della Leghe di serie A, B e C: è questo quanto emerge dal consiglio federale della Figc, ancora in corso a Roma. Ieri il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, aveva annunciato l'ok definitivo agli allenamenti collettivi, fissando per il 28 maggio un incontro con tutte le componenti del calcio per decidere se e quando far ripartire i campionati.

La stagione sportiva 2019-20 dovrà terminare entro il prossimo 31 agosto. E' quanto emerge dal Consiglio federale della Figc in corso a Roma. I campionati professionistici (Serie A, Serie B e Serie C) e la Coppa Italia dovranno invece concludersi entro il 20 agosto.

Ultimo aggiornamento: 17:20

