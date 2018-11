Serie A, "minaccioso con l'arbitro": due giornate a Higuain. Un turno a Brozovic, Linetty e Rincon

Due giornate di squalifica a Gonzalo Higuain: è la decisione del giudice sportivo della serie A, per l'espulsione per proteste contro l'arbitro Mazzoleni in Milan-Juve, «essendosi avvicinato in modo scomposto e minaccioso»



Oltre alle due giornate inflitte a Gonzalo Higuain, il giudice sportivo della Serie A ha squalificato per un turno Brozovic (Inter), espulso per doppia ammonizione durante la partita con l'Atalanta. Dovranno scontare un turno anche Linetty (Sampdoria) e Rincon (Torino), ammoniti in regima di diffida. Tra gli allenatori, Giuseppe Iachini (Empoli) dovrà scontare una giornata di stop «per aver proferito un'espressione blasfema in occasione di una sostituzione; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale». Ultimo aggiornamento: 14:20