Si temeva per la difesa decimata dagli infortuni e, invece, si è inceppato l’attacco. Così la Roma a Benevento (con la squadra di Pippo Inzaghi in 10 per gran parte della ripresa) non riesce a vincere e, per la prima volta quest’anno, non prende i tre punti in una sfida contro le “piccole”. Ruolino di marcia che ha consentito a Fonseca di piazzarsi fra le prima quattro, zona Champions dove comunque resta anche se la Juventus, battendo il Crotone questa sera, la dovesse scavalcare al terzo posto. I giallorossi conservano un punto sulla Lazio, che sabato ha regolato la Samp grazie a una magia di Luis Alberto e che si prepara alla partita dell’anno, domani all’Olimpico contro il Bayren nell’andata degli ottavi di Champions.

Un derby a così alta quota a Milano non si vedeva da quasi 10 anni, dall’aprile del 2011. Allora era il Milan capolista e l’Inter ad inseguire subito dietro e vinsero i rossoneri 3-0. La storia si è ripetuta ieri, con i primi in classifica a battere con trfe reti a zero i secondi, soltanto che i ruoli erano invertiti e l’Inter si è presa la sua rivincita. Risultato netto, troppo forse visto che quando il punteggio era ancora in bilico per la rete segnata in apertura da Lautaro, Handanovic nel giro di due minuti si è superato tre volte per dire di no a Ibrahimovic e compagni con interventi strepitosi. Superato lo scoglio della reazione rossonera, l’Inter ha dilagato con la potenza e la prepotenza di Lukaku a ribadire che lui nei derby sa solo segnare.

Dalla Lu-La piena dell’Inter a Luna Rossa pienissima. La barca italiana ha chiuso con autorità la serie di finale, infliggendo ai britannici di Ineos un inequivocabile 7-1 che significa vittoria della Prada Cup e accesso, 21 anni dopo, alla finale di Coppa America. Dal 6 marzo torneranno le notti insonni: Luna Rossa contenderà l’ambitissimo trofeo velico ai detentori di New Zealand, che regateranno nelle acque di casa di Auckland nel Golfo di Haurak.

