Serie A, domenica cinque minuti di tolleranza per non compromettere la contemporaneità

«Il termine di tolleranza per l'attesa della presentazione delle squadre in campo sia ridotto a 5 minuti». In vista dell'ultima giornata di campionato di Serie A, con diverse squadre ancora in lotta per il traguardo Champions e la salvezza, la Lega di Serie A ha disposto che per 6 gare in programma domenica 26 alle 20.30 (Atalanta-Sassuolo; Cagliari-Udinese; Fiorentina-Genoa; Inter-Empoli, Roma-Parma e Spal-Milan) ci siano solo cinque minuti di tolleranza prima che squadre entrino in campo. Ultimo aggiornamento: 18:24





