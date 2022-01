Mercoledì 5 Gennaio 2022, 10:53 - Ultimo aggiornamento: 11:29

Quasi un centinaio di positivi in serie A e il timore che nei prossimi giorni questo dato possa aumentare. Proprio per questo, mentre la variante Omicron sta mettendo in ginocchio il mondo con il drastico incremento dei contagi, sono in tanti a chiedersi che cosa accadrà al nostro campionato. Dopo le feste natalizie, il calcio torna domani, giovedì 6 gennaio, con la prima giornata di ritorno. E già quattro sono le gare a rischio, compresa Juventus-Napoli. Ed è un remake di quanto accaduto (con tutte le polemiche che ne scaturirono) il 4 ottobre 2020 quando l’Asl territoriale non fece partire per Torino il club azzurro.

Serie A, il Covid assedia il campionato. A rischio Juve-Napoli, la Lega dice no ai rinvii. Tremano Udinese e Verona

Il calendario e quando si possono rinviare le partite

In primis, il calendario non si tocca, seppur assediato dai casi Covid. La Lega serie A è irremovibile. Il rischio è che anche una sola crepa faccia crollare il muro. E questo il calcio italiano ritiene di non poterselo permettere. Come detto, le regole rispetto alla scorsa stagione sono cambiate. Da quest’anno si gioca sempre al di là dei casi positivi in rosa. Una sola eccezione: ci si ferma se l’Asl territoriale dice stop e mette in quarantena l’intera formazione.

Come è accaduto, tra l’altro, alla Salernitana. Che, bloccata dopo un focolaio Covid di sette giocatori, non è partita per Udine e non è scesa in campo il 21 dicembre al Friuli. Il timore, e si saprà già nelle prossime ore, è che possa saltare Juventus-Napoli per l’intervento dell’Asl di Caserta, competente per Castelvolturno. Perché entrambe giocano Champions ed Europa League e trovare una data possibile sarebbe la vera impresa di via Rosellini. Adesso c’è attesa per l’assemblea in Lega di venerdì. La questione pandemia non è all’ordine del giorno, ma visto quanto accaduto nelle ultime 24 ore, i club non potranno far finta di niente.