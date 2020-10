Atalanta, sale in cattedra Muriel: doppietta e Crotone ko

Stavolta non è Zapata a centrare la doppietta come in Champions contro l'Ajax, ma è sempre un'Atalanta in salsa colombiana quella che incanta e vince a Crotone. A togliere le castagne dal fuoco alla squadra di Gasperini ci pensa Luis Muriel che infila una doppietta nel primo tempo, sfiora il tris e indirizza comunque la partita sui binari più congeniali alla squadra nerazzurra, prima di uscire e lasciare spazio al connazionale Duvan nella prevista staffetta del secondo tempo. L'Atalanta, a Crotone, spiana la strada verso il successo nel primo tempo, soffre un po' nella ripresa contro un buon Crotone, determinato e volenteroso, non trova il gol della sicurezza, ma difende con i denti tre punti d'oro. Dopo due ko di fila in campionato contro Napoli e Sampdoria, contava soprattutto il risultato. E la vittoria è arrivata. Con un Super Muriel, ma anche con un Malinovskyi ispirato e ottimo suggeritore che ha sfornato assist col contagiri per tutta la partita. Unica nota stonata della gara: l'uscita dal campo anticipata degli acciaccati Romero e Hateboer. Brutta notizia che si unisce a quella degli assenti per infortunio Gosens e de Roon. E settimana prossima ci sono due gare importantissime per l'Atalanta: martedì, a Bergamo, in Champions League contro il Liverpool, sfida suggestiva e già fondamentale in chiave qualificazione. E poi domenica in campionato il big match contro l'Inter... E' una settimana che promette scintille in casa nerazzurra.

