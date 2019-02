Spal, Semplici sta meglio e lascia l'ospedale di Firenze: è stato operato per una colica addominale

Semplici torna a casa, dopo l'intervento chirurgico reso necessario per una colica addominale. Nella mattinata di oggi il tecnico della Spal è stato dimesso dall'Ospedale Santa Maria dell'Annunziata di Firenze. «Le ristabilite condizioni mediche del tecnico biancazzurro hanno permesso il rientro a casa», spiega il club in una nota e «nelle prossime ore saranno valutati i tempi di ripresa della normale attività professionale». La Spal ha voluto «ringraziare l'Ospedale Santa Maria dell'Annunziata di Firenze, in particolare il dottor Marco Scatizzi e la sua equipe». Dopo il ricovero avvenuto il 17 febbraio e il successivo intervento, Semplici è stato costretto a saltare l'ultima uscita di campionato dei suoi, il pareggio 1-1 nel derby disputato domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo.





