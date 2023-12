Fagioli, ciambelline e vino rosso ai piedi del campanile di Frosinone

È diventato un appuntamento fisso: la visita guidata al campanile del centro storico, una veduta mozzafiato dall’alto e al momento di tornare giù un piatto di pasta e fagioli, ma anche ciambelline e vino rosso. A fare gli onori di casa, ieri sera, l’assessore alla cultura Simona Geralico, insieme ai rappresentanti della Pro Loco, mentre i piatti sono stati preparati dal titolare del “Caffè dello stadio”. Una serata ben riuscita che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, accompagnati dalla stessa assessore e dalle guide della Pro Loco che hanno illustrato la struttura del campanile e le tipicità storiche della struttura. Si tratta, del resto, del simbolo distintivo di Frosinone che si cerca di poter valorizzare per farne un punto di partenza nella promozione del territorio. Cosa non semplice, anche se quella di brindare all’anno che se ne va con un bicchiere di rosso e un piatto tipico, nel “cuore” della città è ormai una costante. L’assessore Geralico ha ringraziato gli uffici e la Pro Loco, tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita dell’evento, ma anche i cittadini presenti che hanno voluto fare una passeggiata all’interno del campanile. Anche ieri sera era illuminato con i colori della bandiera italiana, il verde, bianco e rosso che contraddistingue il nostro Paese. Partecipazione, divertimento, tradizioni e appuntamento all’anno prossimo con altre iniziative che tendono a valorizzare ciò che il capoluogo può offrire, puntando anzitutto sulla semplicità e genuinità.

