© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sassuolo ospita quest'oggi alle ore 18 il Napoli al Mapei Stadium di Reggio Emilia in una partita valida per la 27esima giornata di Serie A. I neroverdi vengono dall'immeritato ko di San Siro subito per mano del Milan nella sfida dello scorso turno e sono fermi a 31 punti; i partenopei, con la sconfitta per 1-2 subita al San Paolo dalla capolista Juventus, hanno probabilmente detto addio a qualsiasi sogno di rimonta scudetto e devono puntare a conservare il secondo posto in classifica.