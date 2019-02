Chelsea, Terry contro Kepa: «Mostri un minimo di rispetto»

John Terry, storico capitano del Chelsea, si schiera dalla parte di Maurizio Sarri e critica l'atteggiamento del portiere basco dei 'Blues', Kepa Arrizabalaga. Quest'ultimo, a pochi minuti dalla fine dei supplementari della finale della Coppa di Lega contro il Manchester City, ieri a Wembley, si è rifiutato di lasciare il terreno di gioco dopo essere rimasto a terra per via dei crampi. «Quando viene mostrato il numero con la tabella luminosa, il giocatore deve uscire e mostrare un minimo di rispetto, anche nei confronti del campagno che sta per entrare, non solo dell'allenatore», le parole di Terry.





