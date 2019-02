Chelsea, bivio Tottenham: futuro Sarri legato alla Champions. Retroscena Kepa

La buona prestazione offerta nella finale di Coppa di Lega, vinta ai rigori dal City di Guardiola, ha permesso a Maurizio Sarri di salvare, per ora, la panchina. Il suo futuro resta così appeso alla qualificazione in Champions League. Un traguardo ancora alla portata (l’Arsenal quarto è a +1), che passa attraverso l’importante sfida di mercoledì contro il Tottenham di Pochettino. E che si rivelerà fondamentale pure per le sorti di alcuni giocatori. Intanto i rapporti spogliatoio-tecnico, dopo un periodo carico di tensioni e nervosismi, sono leggermente migliorati. Gli aggiustamenti tattici di Sarri, con i reparti più compatti e Kanté nuovamente centrale nel gioco, sono stati apprezzati dal gruppo, ora scosso per la vicenda Kepa. Il rifiuto del portiere spagnolo ha inevitabilmente alimentato delle tensioni. I leader hanno criticato il comportamento del 24enne, schierandosi dalla parte dell’allenatore, che ieri in conferenza stampa ha utilizzato parole diplomatiche per raccontare l'episodio («C’è stata un’incomprensione, pensavo avesse un problema e volevo cambiarlo»). Tradotto: la sua difesa nasconde in realtà la volontà di non muovere critiche al braccio destro di Abramovich, Marina Granovskaia, artefice dell’acquisto record del classe ‘94 e quindi sponsor illustre di Kepa.

Ultimo aggiornamento: 20:47

