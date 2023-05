Lazio, non solo Sarri: anche Provedel torna a Empoli per chiudere un cerchio con record

Non è solo Sarri che tornerà nel suo vecchio stadio. Sabato sera sarà anche l’occasione per rivedere Provedel al Castellani. L’attuale portiere biancoceleste è stato tra i pali dei toscani nella stagione 2017-18. A quel tempo la squadra del presidente Corsi era guidata da Andreazzoli e a fine stagione sarebbe arrivata prima con tanto di promozione in Serie A. Per 23 giornate la porta della capolista era stata difesa proprio da Provedel, poi costretto a fermarsi davanti al primo grande ostacolo della sua carriera.

Ivan infatti si ruppe la tibia della gamba destra in un contrasto in allenamento con un giovane della Primavera. Un ko nel momento migliore dal quale Provedel ne è uscito con fatica e solo grazie alla forza di volontà, riprendendosi tutto con gli interessi e presentandosi convinto alla Lazio: «Ho avuto un intoppo con un infortunio che mi ha fatto faticare per molto tempo.

Per me è una grandissima occasione, penso solo di fare al massimo per migliorare. Spero di dare un contributo alla squadra per gli obiettivi da raggiungere».E il contributo lo ha dato eccome Provedel, visto che in 44 presenze quest’anno ha ottenuto la bellezza di 21 clean sheet. Praticamente una volta ogni due partite la Lazio non ha subito gol con lui in porta. Di questi 21, ben 20 sono arrivati in, exploit che al momento lo vede ancora in corsa per il primato del campionato. Basterà un’altra porta inviolata, anche se ancora pesa l’occasione persa in casa con la. Il numero 94 biancoceleste ogni volta dice di non pensare ai record, ma raggiungerlo alla prima stagione ad alti livelli dopo essere stato pagato poco più di 2 milioni sarebbe qualcosa di irripetibile. Contro i toscani ha sempre pareggiato, ma al Castellani senza prendere gol. Basterà confermarsi.