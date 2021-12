Salernitana-Inter in diretta LIVE alle 20:45, probabili formazioni e dove vederla

Ultima contro prima, Salernitana contro Inter delle ore 20:45 ha già il sapore di una partita già vista, con un due fisso ampiamente pronosticabile. Ma sarà, anche in questo caso, il campo a decidere come andrà a finire. La squadra di Simone Inzaghi nel frattempo sogna l'allungo su Milan e Napoli, impegnate l'una contro l'altra a San Siro domenica nel posticipo, ed eventualmente sull'Atalanta, un'altra spina nel fianco dei nerazzurri che vogliono ricucirsi addosso lo scudetto per il secondo anno di fila. I campani, invece, vorrebbero risollevarsi dal fondo della classifica, e continuare a sognare di rimanere in Serie A. Ecco le probabili formazioni.

Salernitana-Inter, le probabili formazioni

SALERNITANA (4-4-1-1): Belec; Delli Carri, Gyomber, Bogdan, Ranieri; Kechrida, L. Coulibaly, Kastanos, Obi; Ribery; Simy. All. Colantuono

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez. All. S. Inzaghi

Dove vederla in tv e diretta streaming

Salernitana-Inter di venerdì 17 dicembre alle 20:45 e verrà trasmessa sia da DAZN sia da Sky Sport. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app. La partita sarà trasmessa anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 e 251 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Sarà possibile seguirla in streaming anche su SkyGo.