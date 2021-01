Ronaldo, una doppietta per avvicinare Pelè: ma è giallo sulle cifre ufficiali

La doppietta contro l’Udinese lancia la Juventus all’inseguimento di Milan e Inter in classifica, e avvicina Cristiano Ronaldo all’obiettivo che insegue da una vita: la classifica marcatori all time. Con 758 reti in carriera Ronaldo (capocannoniere di A a quota 14) vola a - 9 da Pelé (767), anche se alcuni conteggi non ufficiali lo danno già un gol oltre al brasiliano (che secondo alcune statistiche si sarebbe fermato a 757). Dettagli che non impediranno a CR7 di puntare prestissimo al numero uno di sempre, Josef Bican, austriaco naturalizzato cecoslovacco, che guida la speciale classifica con 805 reti. Di questo passo Cristiano potrebbe raggiungerlo nella prossima stagione a Torino. Nel dettaglio il portoghese ha segnato 450 gol con il Real Madrid, 118 con il Man

