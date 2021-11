Roma-Zorya, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Roma torna in Conference League dopo la vittoria fuori casa contro il Genoa e sfida lo Zorya all'Olimpico. Mourinho è reduce in coppa dal misero punto conquistato tra andata e ritorno contro il Bodo, che si è preso anche la testa del girone. Serve un successo per strappare il pass matematico per il turno successivo.

Roma 3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Darboe, Veretout, El Shaarawy; Zaniolo; Shomurodov, Abraham All.: Mourinho

Zorya (4-3-3): Matsapura; Favorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskiy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayysmaneshshiadeh All.: Skrypnyk

La partita tra Roma e Zorya sarà visibile su Sky Sport (sul canale 201 e 252) e su Dazn. Per seguirla su Dazn bisogna scaricare l'app su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. In alternativa ci si può collegare al sito di Dazn e cliccare sulla finestra dell'evento. Un’altra opzione è rappresentata dal TIMVISION Box collegato alla tv. In streaming sarà visibile su smartphone e tablet sia sull'app Dazn che con SkyGo. La telecronaca su Dazn sarà affidata a Pierluigi Pardo e Riccardo Montolivo, su Sky a Paolo Ciarravano e Lorenzo Minotti.