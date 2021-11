Conference League, Mourinho ritrova Viña e Calafiori per la sfida con lo Zorya

In campo a Trigoria si rivedono Viña e Calafiori. Da zero a due. Mourinho ritrova i suoi terzini, in attesa del terzo, quello più importante, ovvero Spinazzola. Per la sfida di domani con lo Zorya, Mou ha margini di scelta. Ma non è escluso che possa riproporre, nel suo nuovo 3-5-2, ancora El Shaarawy, l'uomo a tutta fascia.

I due terzini si sono rivisti in gruppo nella rifinitura alla vigilia del match di Conference League contro lo Zorya (Viña è reduce dalla lesione all’adduttore, Calafiori dall’affaticamento alla coscia). Ieri entrambi avevano svolto seduta individuale. Lavorano a parte Ibanez e Pellegrini, che però non sono in dubbio per la gara di domani sera. La Roma contro lo Zorya deve difendere il secondo posto nel girone con una vittoria e sperare in un passo falso del Bodo per sperare ancora nel primato in classifica ed evitare il play off di febbraio contro una reduce dall'Europa League.