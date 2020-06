© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paulo Fonseca nell’immediato post partita di San Siro è riuscito a trattenere la rabbia davanti ai microfoni, coprendo il comportamento della sua squadra con dichiarazioni palesemente di circostanza («La condizione fisica ha influito, abbiamo sempre controllato gli spunti del Milan»), ma in realtà la rabbia per la sconfitta era tanta e il portoghese l’ha sfogata nel colloquio con i giocatori prima dell’allenamento di ieri. Il tecnico vuole più concentrazione affinché gli errori banali commessi nei match contro Milan e Sampdoria non avvengano più, un discorso indirizzato a giovani e sanatori che ha l’obiettivo di tenere la barra dritta fino al termine del campionato.Il pericolo, infatti, è che vedendo il quarto posto allontanarsi, la squadra, inconsciamente, tiri i remi in barca e non dia il massimo nelle prossime dieci partite. Un’eventualità che Fonseca vuole scongiurare magari con qualche colpo a sorpresa (la difesa a tre?) che dia nuova vitalità a una rosa che appare senza idee e motivazioni. Energie da vendere, invece, ne ha Nicolò Zaniolo che sta bruciando i tempi (giovedì festeggerà 21 anni) perché ieri ha preso parte alla seduta d’allenamento con la prima squadra («Che bello essere tornato con voi», ha scritto su Instagram): un significativo passo verso il rientro in campo che da tabella doveva avvenire a meta luglio, ma viste le ottime condizioni non è escluso che riesca a strappare la convocazione per il Parma (8 luglio) o il Brescia (11 luglio).Vietato rischiare o forzare troppo il ginocchio infortunato, il pericolo problemi muscolari è dietro l’angolo e nessuno a Trigoria vuole che il centrocampista si fermi di nuovo per la troppa fretta, dato che potrebbe essere l’arma in più per il finale di campionato.E a proposito di centrocampo, Fonseca nella partita di giovedì sera contro l’Udinese (ore 21.45), non potrà schierare sia Lorenzo Pellegrini che Jordan Veretout per squalifica. Assenze che costringeranno il portoghese a modellare nuovamente la formazione inserendo Diawara accanto a Cristante e Mkhitaryan al centro della trequarti, mentre sugli esterni spazio a Under (o Perez) e Kluivert. In difesa attimi di paura per Gianluca Mancini che durante l’azione del primo gol del Milan ha ricevuto un calcio al gomito destro da Kessié (non quello infortunato), nulla di grave - fanno sapere da Trigoria -, ma il difensore era rimasto a terra dolorante. Accanto a lui ci sarà ancora una volta Smalling, mentre a sinistra Kolarov è in vantaggio su Spinazzola, a destra ballottaggio Peres-Zappacosta. Pau Lopez ha ripreso ad allenarsi con la squadra, contro l’Udinese sarà convocato.