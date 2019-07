Roma, Veretout e Diawara insieme alla Villa Stuart per le visite mediche

Jordan Veretout e Amadou Diawara questa mattina si sono presentati insieme alla clinica Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche di rito. I due centrocampisti acquistati da Petrachi si uniranno alla squadra nel pomeriggio, conosceranno il tecnico Fonseca e assisteranno all’amichevole che si terrà alle 17.30 contro il Trastevere. L’ormai ex centrocampista della Fiorentina firmerà un contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi 5 anni, ai viola è stato versato 1 milione subito per il prestito e ne verranno corrisposti 16 per l’obbligo di riscatto più eventuali 2 bonus. Il calciatore guineano, invece, è stato prelevato a titolo definitivo dal Napoli per 21 milioni.





