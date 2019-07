Higuain, la Juve vieta la vendita della maglia negli store ufficiali

Juventus e Higuain orami sono distanti, quasi in guerra. I bianconeri non puntano più sul Pipita, che vorrebbe giocarsi le sue chance in bianconero con Sarri. L'argentino ha perso la maglia numero 9 e, come riporta il Corriere di Torino, la Juventus avrebbe vietato la vendita della sua casacca negli store ufficiali in giro per l’Italia. Petrachi ha dichiarato di voler puntare su Higuain: “Qui può ripetere il percorso di Batistuta, non c’è squadra migliore della Roma per lui in questo momento”, le sue parole nella conferenza stampa d’esordio. Bisogna solo aspettare, ma la storia tra il Pipita e la Juve sembra essere piena di problemi.





