Roma, ufficiale: Florenzi in prestito al Valencia fino a giugno 2020

«L’AS Roma comunica che Alessandro Florenzi si è trasferito a titolo temporaneo al Valencia CF, fino al 30 giugno 2020». Con queste poche parole la Roma ha comunica la cessione in prestito del terzino giallorosso. Di altre tenore l'accoglienza in Spagna grazie a un video pubblicato sui social in cui Florenzi ha vestito i panni dei protagonisti della serie "La Casa di Carta".La Roma, nel comunicato, ha ripercorso le tappe salienti della carriera del calciatore: «È cresciuto nel settore giovanile del Club, con il quale ha conquistato lo Scudetto Primavera nel 2011, anno in cui ha fatto il suo esordio in Prima Squadra. Dopo aver giocato in prestito al Crotone in Serie B per una stagione, nel 2012 ha fatto ritorno nella Capitale, segnando il suo primo gol con la Roma a San Siro, contro l’Inter, alla sua prima partita da titolare con la Roma. Nella sua carriera ha ricoperto il ruolo di centrocampista, di esterno offensivo e difensivo, rialzandosi due volte da un infortunio al legamento crociato. Ha raggiunto le 279 presenze in giallorosso, segnando 28 reti tra tutte le competizioni, la più celebre quella dalla lunghissima distanza contro il Barcellona ai gironi di Champions League nella stagione 2015-16. Con la Nazionale finora ha segnato due gol in 35 partite, disputando anche l’Europeo del 2016. La Società augura ad Alessandro le migliori fortune per questa sua nuova avventura».