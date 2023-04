Domenica 16 Aprile 2023, 22:58 - Ultimo aggiornamento: 23:10

E’ la notte della Roma, che si gode il terzo posto in solitaria e stacca Milan e Inter in classifica, ora sotto di quattro e cinque punti. La corsa per un posto in Champions si fa dolce e le due milanesi dovranno venire a giocare qui all’Olimpico gli scontri diretti. La serata da Champions arriva dopo una vittoria squillante contro l’Udinese, che sa come si battono le big e ne sa qualcosa pure la Roma che all’andata al Friuli ne ha presi quattro.

Dybala, nessuna lesione: affaticamento sull’adduttore destro. Sollievo in casa Roma

LA PARTITA

Stavolta i giallorossi ne fanno tre: una rete nel primo tempo e due nel secondo. A segno Bove, Pellegrini e il ritrovato Abraham, che si candida per un posto da titolare giovedì contro il Feyenoord (ci sarà anche il rientro di Dybala), quando la Roma sarà chiamata a rimontare la sconfitta dell’andata per accedere alla semifinale. Mourinho ritrova lam vena sotto porta di Abraham e anche il suo capitano, Pellegrini. Che sul primo gol lascia, per volontà di Mourinho, il rigore - dopo averlo fallito a Rotterdam - a Cristante, e pure lui lo sbaglia, ma la palla dopo il palo arriva sui piedi di Bove, che mette dentro. Il capitano segna il secondo gol, con un pallonetto sotto la Sud, dopo aver raccolto un assist al bacio di Belotti, che si era procurato il calcio di rigore.

LE SCELTE

Mourinho che, pensando al Feyenoord, aveva tenuto fuori Matic, Zalewski, Spinazzola e Ibañez, ha schierato una formazione capace di contrastare la fisicità degli avversari. Bove in questo senso ha rispettato le consegne ed è stato uno dei migliori, specie nel recupero palla. Gol a parte, il ragazzo si è mostrato all’altezza della situazione. Il turnover continua nella ripresa: Mou deve fare a meno di Wijnaldum, che si fa male a metà ripresa (solo un colpo alla testa), e inserisce Matic, poi cambia entrambe le fasce. Da sinistra arriva il cross pennellato di Spinazzola per Abraham, che torna al gol in campionato dal 4 febbraio contro l’Empoli. Ora non resta che il Feyenoord, giovedì la verità.