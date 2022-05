Biglietti per la finale Roma-Feyenoord a Tirana, ecco come vincerli: il comunicato (ufficiale) della società

La strada per Tirana? Difficile, difficilissima. La Roma, dopo la vittoria contro il Leicester punta il Feyenoord e fa sapere che «su indicazione della UEFA, informa i propri tifosi abbonati circa le modalità che saranno adottate per l’assegnazione dei codici utili a ricevere il biglietto gratuito per la finale di Uefa Europa Conference League prevista per il prossimo 25 maggio alle ore 21:00, presso l’Arena Kombëtare di Tirana in Albania».

ABBONATI AS ROMA 2021/2022 TITOLARI DI BIGLIETTO DELLA GARA FK BODO/GLIMT VS ROMA - Il club ha deciso di ricompensare i 166 abbonati presenti alla partita del 21/10/2021 nel settore ospiti del Aspmyra Stadion. Per questi tifosi, il club garantirà il biglietto. L’elenco degli aventi diritto è stato stilato sulla base dei report di vendita, forniti dal FK Bodo/Glimt. Pertanto, il codice univoco sarà inviato entro il 7 maggio all’indirizzo email utilizzato per l’acquisto del biglietto sul portale di biglietteria del Bodo.

ABBONATI AS ROMA 2021/2022 Considerando la limitata disponibilità di biglietti, il club ha deciso di assegnare i codici tramite registrazione al concorso che darà diritto ai fortunati vincitori di ricevere un codice e un link utile per ottenere il biglietto gratuito.

ABBONATI AS ROMA 2021/2022 - DISABILI/INVALIDI 100% CON ACCOMPAGNATORE I titolari di abbonamento DISABILI/INVALIDI 100% CON ACCOMPAGNATORE potranno, fino ad esaurimento dei posti dedicati, tramite l’apposito form, richiedere il codice per ottenere il biglietto gratuito per se e per un accompagnatore.