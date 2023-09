As Roma e StarCasinò Sport ancora insieme: rinnovata la partnership

StarCasinò Sport rinnova la partnership con AS Roma: anche per il 2023/24 il sito di intrattenimento sportivo sarà al fianco della squadra capitolina ricoprendo le vesti di Centurion Partner nella categoria Infotainment. Seguendo le orme della positiva collaborazione della scorsa stagione, StarCasinò Sport realizzerà contenuti speciali dedicati ai tifosi giallorossi, come interviste ai calciatori, racconti inediti, news e molto altro. Grazie al sito di intrattenimento sportivo, i campioni romanisti avranno l’opportunità di parlare di sé in maniera esclusiva sulla loro carriera da calciatori. I tifosi giallorossi, unici nel panorama calcistico internazionale per il calore e per la passione che trasmettono, avranno così modo di avvicinarsi ancor di più ai giocatori e alla squadra. Non solo: le due società lavoreranno insieme per regalare ai romanisti più appassionati esperienze e attività esclusive insieme a contest innovativi.

Sui canali ufficiali di AS Roma e di StarCasinò Sport saranno dettate le linee guida per partecipare a entusiasmanti tornei, con la possibilità di vincere importanti premi legati al mondo giallorosso, come biglietti VIP per lo Stadio Olimpico e maglie da gara autografate dai calciatori.