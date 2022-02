Roma, Spinazzola: oggi la visita del chirurgo che lo ha operato. Ecco quando tornerà in campo

Nel pomeriggio di oggi Leonardo Spinazzola si sottoporrà alla visita di controllo del professor Lempainen, il chirurgo finlandese che lo ha operato nella sua clinica a Turku al tendine d’Achelle dopo il terribile infortunio subito all’Europeo. Il medico arriverà a Trigoria nel primo pomeriggio e sottoporrà il calciatore a una serie di esami e test per verificare lo stato dell’infortunio e stimare i tempi di recupero. Tra la serata di oggi e la giornata di domani sarà possibile, dunque, avere un quadro preciso della situazione. Leonardo spera di rientrare in campo già in questa stagione, magari nelle battute finali, così da essere pronto per la preparazione estiva e magari strappare un posto al Mondiale in Qatar che si giocherà a dicembre 2022. Intanto, la Roma lo ha inserito nella lista Uefa di Conference League proprio perché crede che possa farcela entro la fine del campionato. In realtà era stato inserito in lista anche per la fase a gironi, una mossa per certi versi affrettata che comunque è servita a motivare il ragazzo. L’infortunio, però, è stato molto grave e sin dall’inizio erano stati pianificati 7/8 mesi per smaltire la lesione. Se arriverà il via libera di Lempainen, Spinazzola comincerà una sorta di preparazione atletica e nel giro di 40 giorni potrebbe già tornare tra i convocati e giocarsi una chance per un posto da titolare.