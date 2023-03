Mourinho, riecco le manette: dopo la squalifica, la foto con il suo gesto iconico di protesta (a 13 anni dall'Inter)

José Mourinho non ci sta e torna a fare il gesto delle manette a distanza di 13 anni. Il tecnico dopo aver incassato il “no” al ricorso contro la squalifica per due giornate inflitta dopo la lite con il quarto uomo Marco Serra in Cremonese-Roma, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae intento a mostrare il gesto delle manette. Ufficialmente si tratta di una pubblicità al suo sponsor Hublot, un'azienda produttrice di orologi di lusso, ma la posa con i polsi incrociati non è stata scelta a caso. Un gesto, quelle delle manette di Mourinho, divenuto iconico per i tifosi interisti. Era il 20 febbraio 2010 e a San Siro si giocava Inter-Sampdoria quando l’arbitro Tagliavento ha espulso Samuel e Cordoba e Mourinho in mondovisione ha fatto il gesto delle manette.