Roma, Santon rimedia una lesione muscolare: tornerà nel 2020. Pastore ancora ko

Sono ripresi gli allenamenti a Trigoria in vista della gara di Europa League contro il Wolfsberger (giovedì 12 ore 21) che potrebbe sancire la qualificazione ai sedicesimi di finale. Fonseca ha dovuto rinunciare a Santon che dopo aver alzato bandiera bianca a San Siro si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra (infortunio numero 24). Appuntamento, dunque, al 2020 per il terzino che cederà il posto a Spinazzola (salvo infortuni) o a Florenzi. Tornano in gruppo Pau Lopez (infiammazione muscolare) e Fazio (fastidio all’adduttore). Allenamento individuale per Smalling, Kolarov, Kluivert e Pastore: il centrocampista è ormai fermo da 20 giorni per un edema all’anca; l’olandese, invece, ha delle chance per rientrare in gruppo in settimana.





