Probabilmente bisogna fidarsi delle parole del Ceo Fienga: «Abbiamo preso Mourinho perché venga qui e ci insegni a vincere». Il dirigente giallorosso, partecipando alla festa del ventennale del terzo scudetto al Roma Club Testaccio, ha chiuso all’ipotesi di un ritorno di Totti ma ha rilanciato il programma dei Friedkin: «Vogliamo creare un progetto vincente - ha detto a Rete Sport - che resti tale e che sia sostenibile. I giocatori li sceglieranno Mou e Pinto con la proprietà. Aspettatevi la serietà del programma più che i colpi. Se ci saranno è perché saranno funzionali». Fiducia, quindi, senza voli pindarici («Ronaldo? Non credo»). L’idea di rafforzamento della rosa non cambia: almeno un elemento di spessore per reparto e calciatori che possano integrare la rosa, al posto di coloro che non rientrano nei piani tecnici dello Special One. In quest’ottica, continua il casting di Pinto in difesa che si è allargato anche al mercato degli svincolati. È il caso di Maksmimovic. Avvicinato più volte alla Lazio negli ultimi tempi, in realtà è il club giallorosso che ha mosso i primi passi. Classe ‘91, il calciatore rientra pienamente nei parametri di Trigoria: a Napoli guadagnava 1,5 milioni. Ora, di partenza, chiede un triennale da 2,5 milioni annui ma le cifre possono essere mitigate dai bonus. Pinto ci sta pensando. È chiaro che non sarebbe il difensore ‘dominante’ per provare a far fare il salto di qualità al reparto ma un elemento utile, per di più a parametro zero, che sostituirebbe Jesus e il partente Fazio. No invece a Mustafi, offerto nei giorni scorsi da un intermediario. Le prime scelte, invece, sono altre e spaziano da Aké (Manchester City) per arrivare a Diego Carlos (Siviglia) e Rudiger (Chelsea).

REAL SU SPINAZZOLA

Il problema (non solo della Roma) è che il mercato in entrata rimane subordinato a quello in uscita. E sinora, offerte per i giocatori ritenuti in partenza, sono state perlopiù al ribasso. Il Psg non ha esercitato il riscatto per Florenzi, il Lipsia quello per Kluivert: tutti i club puntano a risparmiare. O al massimo a mettere in atto scambi. È il caso che potrebbe vedere coinvolto Spinazzola. L’ottimo Europeo del laterale non è passato inosservato. E dalla Spagna ieri è rimbalzato l’interesse del Real Madrid. Indiscrezione credibile visto che in panchina c’è Ancelotti, estimatore da tempo dell’ex Atalanta. La proposta delle Merengues è uno scambio alla pari con Mayoral. Ventotto anni il primo, 24 lo spagnolo: situazione da monitorare.

