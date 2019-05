Roma, Petrachi dà l'addio al Torino. E' in arrivo nella Capitale

Arriva alla Roma, ma questo non è ancora ufficiale. Di ufficiale, invece, ci sono le dimissioni dal Torino di Gianluca Petrachi. L'addio del resto era ormai nell'aria da qualche settimana. Alle smentite del presidente Urbano Cairo, arrivato a bollare le indiscrezioni sulle trattative tra il suo ds e i giallorossi come «conflitto di interesse», Petrachi aveva risposto in modo piccato, invitando il patron granata a non mettere in dubbio la sua correttezza. In occasione delle ultime uscite di Belotti e compagni Cairo e Petrachi - che ha un contratto fino al 2021 - sono stati immortalati insieme, ma evidentemente un vero riavvicinamento non c'è mai stato. Ieri, in occasione dell'addio al calcio di Moretti, il direttore sportivo delle plusvalenze non c'era, secondo alcuni per non oscurare con le domande sul suo futuro la giornata dedicata al difensore. «Il motivo della sua assenza? Chiedetelo a lui...», le parole di Cairo, che per sostituirlo sta pensando di promuovere in prima squadra Massimo Bava, artefice dei successi delle giovanili degli ultimi anni.

