Roma, Pellegrini: un prescelto per indossare un giorno la maglia numero 10

C'è stato un momento, un lungo momento, durante il quale Lorenzo Pellegrini ha seriamente pensato alla maglia numero 10. Non senza un filo di pudore, va aggiunto. E' accaduto dopo l'ultima conferenza stampa da tesserato della Roma di Francesco Totti, quella in cui il Capitano – un po' a sorpresa - ha lasciato le suo consegne (tecniche) al suo giovane ex compagno. Un'investitura in piena regola, con tanto di aggettivi roboanti piazzati qua e là nel suo discorso. Lorenzo, leggendo e ascoltando quelle parole, ha avuto un tuffo al cuore e per un momento, un lungo momento, ha fatto suo il sogno di ogni ragazzino romano e romanista che gioca a pallone. Quello di indossare la maglia di Totti. Ne ha parlato con il suo agente, insieme hanno valutato pro e contro: sono stati giorni di analisi, anche dura, ma sempre con il sorriso sulle labbra. Una maglia pesante, così pesante, può regalare mille soddisfazioni ma può procurare anche un miliardo di problemi, di danni. Perchè il paragone, oggi o domani, ci sarà sempre.Alla fine, Pellegrini ha deciso che era meglio restare come stava, cioè con il 7 sulle spalle. Per la 10 ci sarà tempo, tanto il tempo gioca a suo favore. Il percorso da “prescelto” sembra delineato. Intanto, pur non indossando quella maglia Lorenzo gioca da vero 10, come dimostrato durante la partita contro il Sassuolo: tre assist-gol, un palo e una marea di meraviglie. E standing ovation dell'Olimpico al momento della sostituzione. Quasi a voler dire: l'abito non conta, conta solo quello che si ha sotto la maglia. E lì sotto, nel suo caso, c'è una qualità infinita, oltre a un cuore giallorosso grande così.