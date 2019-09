Roma, Pellegrini si frattura il quinto metatarso. Domani l'intervento, almeno 1 mese e mezzo di stop

La sfortuna colpisce Lorenzo Pellegrini: il centrocampista durante la partita di ieri contro il Lecce ha accusato un forte dolore al piede destro al 70’ che lo ha costretto a chiedere il cambio. Inizialmente si temeva un riacutizzarsi della fascite plantare, ma dopo gli esami strumentali svolti in mattinata al centrocampista è stata diagnosticata una frattura del quinto metatarso. Il calciatore sarà sottoposto domani mattina ad osteosintesi presso la clinica Villa Stuart. I tempi di recupero non sono ancora stimabili, ma dovrebbe restare fermo almeno per un mese mezzo. L’obiettivo è rientrare per la partita contro il Napoli del 2 novembre, altrimenti appuntamento al Tardini con il Parma Ultimo aggiornamento: 15:33





© RIPRODUZIONE RISERVATA