Roma, Pellegrini: «Il calcio deve ripartire, vogliamo tornare ad allenarci. Non sarò mai come Totti»

«Il calcio è la nostra passione e il nostro lavoro, ci piacerebbe in sicurezza iniziare il prima possibile». Lorenzo Pellegrini si unisce all’appello dei suoi colleghi calciatori per il ritorno in campo il 4 maggio. La Regione Lazio nelle prossime ore dovrebbe dare il via libera agli allenamenti per gli atleti degli sport di squadra: «Per ripartire tutti insieme deve farlo anche il calcio, per piccoli step. E secondo me uno di questi è quello di iniziare piano piano le cose, in questo momento il primo è quello di chiedere che ci venga permesso di entrare nei centri sportivi per allenarci», ha detto Pellegrini a Sky Sport. Il centrocampista ha poi raccontato un aneddoto che lo lega a Edin Dzeko: «Sono stato più che un martello con lui. C’è stato un momento in cui parlavo più con Edin che con mia moglie a casa, che tra l’altro era incinta e stava quasi per partorire. Quindi è stato un po’ un momento così, ci siamo visti anche fuori dal campo e continuavo fino a che non mi ha detto in anteprima che avrebbe rinnovato e si era messo d’accordo con la società. Io sono stato felice come se avessi rinnovato io». L’idolo di Lorenzo, però, è Francesco Totti che ha sempre avuto parole al miele per lui eleggendolo suo erede: «Mi rende orgoglioso e mi fa tanto piacere. Solo pensare una cosa del genere mi fa piacere. Francesco è una leggenda e non sarò mai come lui, nessuno sarà mai come lui. Penso di mettermi a disposizione della Roma e fare il possibile, quello che faccio speriamo che venga bene». Chiusura sull’Europeo che si giocherà nel 2021: «Stiamo facendo un percorso di crescita e purtroppo abbiamo un altro anno di tempo per migliorare tutti quanti. Mancini aveva detto da subito di voler aprire un altro ciclo con tanti giovani, la rosa è giovane. Questo ci aiuta ad essere un gruppo più unito, senza togliere nulla ai grandi che poi dicono che non li voglio. In campo abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, andremo agli Europei per dire la nostra come avremmo fatto quest’anno».

