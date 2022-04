Roma, il mercato travolge Zaniolo. L'agente chiarisce: «Nicolò lo gestisco io con la sua famiglia»

«Nicolò è concentrato su sé stesso e sulla sua crescita, per il momento pensa a terminare al meglio questa stagione sportiva. Per tutte le questioni che riguardano il mercato se ne parlerà al momento opportuno». La ha detto l’agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, al ilmessaggero.it, puntualizzando che nessuno è autorizzato a parlare per nome e per conto del giocatore: «L’entourage del Nicolò è formato dalla sua famiglia e da me. Tutto ciò che riguarda gli aspetti sportivi e di mercato li gestisco io, dunque, non sono da considerare dichiarazioni di altre persone». La precisazione si è resa necessaria a seguito di un’intervista rilasciata da Gaspare Galasso, definito «membro dell'entourage di Nicolò Zaniolo», in cui ha commentato alcune voci di mercato sul calciatore. Galasso, in realtà, non si occupa della gestione del ragazzo, né degli aspetti che riguardano il suo futuro alla Roma o in altri club. Una puntualizzazione necessaria, anche perché l’esterno è travolto da indiscrezioni su un suo imminente trasferimento: dal Napoli, alla Juventus, arrivando a club blasonati come Tottenham, Liverpool, City e Psg. Il talento giallorosso fa gola a mezza Europa, ma per il momento è concentrato sulla stagione in corso e sul recupero dall’infortunio che ha rimediato in Nazionale e che lo ha costretto a saltare la gara contro la Sampdoria e quella di domani contro il Bodo.