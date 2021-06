Roma, Maurizio Costanzo nuovo responsabile della comunicazione: «Ricostruirò il clima di amore tra tifosi e club»

Come anticipato da Il Messaggero oggi in edicola, Maurizio Costanzo è diventato il nuovo responsabile delle strategie di comunicazione della Roma. Ad ufficializzare la notizia lo stesso giornalista attraverso una nota: «Ho firmato un accordo con l’AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione. Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione». Una decisione presa direttamente dal presidente Dan Friedkin per consolidare il rapporto della società con i propri tifosi: «Il nuovo slogan che lancerò è ‘Mejo a Roma’. La prima cosa che farò è stringere bene i rapporti tra Mourinho e la città. Io voglio lavorare molto sui tifosi: mi piacerebbe ad esempio trovare il tifoso più antico, più anziano della Roma. Io sono romano… Mejo a Roma». Giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, autore, regista e sceneggiatore, Costanzo per la prima volta lavora ufficialmente con il club giallorosso di cui è tifoso. In passato è stato consulente di Francesco Totti al quale ha curato la comunicazione per alcuni anni: «Con lui facemmo il libro sulle barzellette. Fu un’idea mia e ne parlai con lui. La cosa bella è che lui mi disse: “Aò però nessuna su Ilary”. Io lo trovai fantastico», disse Costanzo nel 2013 raccontando un progetto che lo ha visto protagonista.