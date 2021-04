Roma, Fonseca sorride in vista dello United: tornano in gruppo Smalling e Spinazzola

Paulo Fonseca guarda al futuro e sorride: sono tornati ad allenarsi i quattro infortunati Smalling, Kumbulla, El Shaarawy e Spinazzola. Un deciso stop all’emergenza in vista della prima semifinale di Europa League contro il Manchester United di giovedì prossimo in cui non ci sarà Mancini causa squalifica.

Al suo posto dovrebbe giocare il centrale inglese fermo da un mese e mezzo e che avrà a disposizione la partita contro il Cagliari di domenica per mettere minuti nelle gambe. Fondamentale anche il recupero di Spinazzola visto l’infortunio di ieri di Calafiori, uscito a fine prime del match contro l’Atalanta per un fastidio al flessore destro. Anche l’esterno azzurro farà parte della trasferta in Inghilterra.

Importante anche il recupero di Kumbulla fermato in nazionale da una distorsione al ginocchio e una lesione al menisco, e quello di El Shaarawy che potrà prendere il posto di Pedro fermo per un risentimento muscolare alla coscia.

