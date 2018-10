Roma, Luca Pellegrini si ferma in allenamento per un problema alla caviglia

Istanti di paura per Luca Pellegrini: durante l’allenamento di questa mattina l’esterno ha interrotto la seduta per un infortunio alla caviglia sinistra che lo ha costretto a tornare negli spogliatoi accompagnato dai medici del club. In serata il difensore si sottoporrà a controlli per una diagnosi più accurata. Il giovane classe ‘99 la scorsa stagione è stato fermo quattro mesi per una lesione al crociato e altri due per una frattura della rotula. Solo la scorsa estate è tornato a disposizione del tecnico, ha firmato un nuovo contratto fino al 2022 e ha seguito l’intera preparazione estiva con la squadra di Di Francesco fino ad arrivare alla stagione in corso con l’esordio in campionato e Champions League. Ultimo aggiornamento: 14:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA