Roma-Leverkusen, le probabili formazioni: torna Wijnaldum, difesa obbligata, ma c’è Dybala titolare

Si accende una piccola speranza in vista della partita di giovedì contro il Bayern Leverkusen: Gini Wijnaldum ha partecipato a parte della seduta con il resto della squadra. Questo non significa che riuscirà a partire titolare nella semifinale di andata di Europa League, ma è un passo in avanti verso il recupero. Potrà forse giocare qualche minuto a partita in corso e dare il suo contributo tra trequarti e centrocampo come è accaduto per circa un mese e mezzo in questa stagione.

Wijnaldum, il recupero

L’olandese è stato impiegato titolare solo sette volte in Serie A e due in coppa, troppo poco rispetto alle attese iniziale. Il suo percorso di ripresa è cominciato l’11 febbraio con il Lecce, ma la lesione muscolare rimediata con il Feyenoord lo scorso 20 aprile lo ha interrotto. Sarà disponibile, invece, Tammy Abraham a cui è stata risparmiata la gara conto l’Inter per preservarlo in vista di quella con i tedeschi: «Vincere l’Europa League sarebbe un sogno. Il Bayer Leverkusen è una grandissima squadra. Ci ho già giocato contro in passato e so cosa aspettarmi. Giocano un ottimo calcio e hanno un allenatore e dei giocatori straordinari», ha detto al sito dell’Uefa. Nessuna indicazione sul suo futuro (piace in Premier League all’Aston Villa), ma certifica l’ottimo rapporto con Mourinho: «Da me si aspetta che lavori sodo, che trascini compagni e tifosi, ed è in quel momento che gioco il mio calcio migliore. Alla Roma sono diventato più sicuro e ho imparato molto su me stesso».

La formazione

Difesa obbligata per via degli infortuni di Smalling e Kumbulla e sarà composta da Mancini, Cristante e Ibañez. A centrocampo Matic con Bove, sulle fasce Zalewski e Spinazzola. Sulla trequarti Dybala-Pellegrini dietro ad Abraham.

Roma-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 4 Cristante, 3 Ibañez; 59 Zalewski, 8 Matic, 52 Bove, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 21 Dybala; 9 Abraham

A disp.: 63 Boer, 99 Svilar, 58 Missori, 19 Celik, 60 Keramitsis, 25 Wijnaldum, 62 Volpato, 68 Tahirovic, 11 Belotti, 20 Camara.

All.: Mourinho

Bayer Leverkusen (3-4-3): 1 Hradecky; 12 Tapsoba, 3 Hincapié, 4 Tah; 30 Frimpong, 8 Andrich, 11 Amiri, 5 Bakker; 19 Diaby, 21 Adli, 27 Wirtz

A disp.: 28 Pentz 6 Koussounou, 22 Sinkgraven, 24 Mensah, 10 Demirbay, 25 Palacios 38 Bellarabi 9 Azmoun, 23 Hlozek

All.: Xabi Alonso

Stadio: Olimpico di Roma

Data e orario: giovedì 11 maggio ore 21

Diretta: Sky, Dazn