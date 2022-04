Roma, sold out i biglietti per le semifinali con il Leicester. Spuntano i bagarini online: fino a 1200 euro un tagliando

Nel giro di 30 minuti i tifosi della Roma hanno acquistato tutti i biglietti a disposizione per il settore ospiti del Leicester City Stadium. Giovedì 28 aprile alle ore 21 si giocherà la prima semifinale di Conference League ed erano a disposizione dei romanisti appena 1600 posti. Sold out anche lo stadio Olimpico per la gara di ritorno che si giocherà il 5 maggio, ieri è partita la vendita libera durante la quale si sono verificate code virtuali di circa 130 mila persone, facendo registrare il tutto esaurito. L'annuncio ufficiale è arrivato questa mattina con un tweet: «Grazie a tutti i tifosi giallorossi per l'ennesima dimostrazione di amore».

🟨 Roma-Leicester City è SOLD OUT! 🟥



🏟️ Sempre al nostro fianco 🐺



Grazie a tutti i tifosi giallorossi per l'ennesima dimostrazione di amore 💛❤️#ASRoma | #UECL pic.twitter.com/4JvRfaPkgP — AS Roma (@OfficialASRoma) April 21, 2022

La caccia al biglietto e le truffe

Una vera e propria caccia al biglietto che ha generato un mercato parallelo sul web, in cui si rischia di incorrere in truffe. Su su un sito di aste online e su un portale di compravendita di biglietti, infatti, sono in vendita i tagliandi delle partite a prezzi maggiorati: si va dai 210 euro per la Tribuna Tevere (14 euro per gli abbonati) a 160 euro per un Distinto Nord (25 euro prezzo riservato agli amici degli abbonati) arrivando addirittura a 1212 euro per una Tribuna Monte Mario. La Roma precisa che l’unico modo ufficiale per acquistare un biglietto è sui canali ufficiali e non attraverso i siti di secondary ticket, anche perché la società per contrastare il fenomeno provvede ad annullare tutti i biglietti sospetti. «Il club consiglia fortemente ai propri tifosi di evitare l'acquisto di biglietti su canali non ufficiali e non autorizzati», il tweet della Roma.

Il Club consiglia fortemente ai propri tifosi di evitare l’acquisto di biglietti su canali non ufficiali e non autorizzati.#ASRoma pic.twitter.com/w0tn9iUTFX — AS Roma (@OfficialASRoma) April 21, 2022

Una vera e propria piaga che colpisce ogni volta che va in scena un evento di dimensioni rilevanti. Era successo in occasione dei quarti di finale di Champions League del 2008 quando la Roma ha affrontato il Barcellona o nella semifinale contro il Liverpool.