Febbre derby: venduti 45 mila biglietti. La parte romanista è quasi sold out, ancora 4 mila tagliandi per la Lazio

I tifosi della Roma rispondono presente alla chiamata per il derby del prossimo 20 marzo (ore 18): ad oggi sugli spalti ci saranno 45.000 persone, di cui 10 mila della Lazio - che hanno ancora 4 mila posti disponibili - e 35 mila della Roma. Ai tifosi giallorossi rimangono un migliaio di biglietti in Tribuna Monte Mario e Tevere che nel giro di qualche giorno esaurirà facendo registrare l’ennesimo sold out della stagione. Gli accessi negli stadi sono ancora al 75% e, dunque, molti seggiolini dovranno restare vuoti per disposizioni governative, ma l’impressione è che la sponda del Tevere romanista non abbia intenzione di voler lasciare sola la squadra di Mourinho. Numeri differenti tra Roma e Lazio: i giallorossi hanno una media spettatori di 36 mila al pari di quella dell’Inter, i biancocelesti, invece, di 22 mila. La partita che ha fatto registrare il numero più alto all’Olimpico di tifosi presenti è stata Roma-Inter con 51.185 persone, per la Lazio quella con la Juventus con 45 mila. Due facce di una stessa medaglia: da una parte i tifosi romanisti che hanno sfruttato l’occasione degli abbonamenti per assicurarsi le partite in casa a un costo ridotto (21 mila sottoscrizioni), dall’altra la piazza biancoceleste che non ha potuto usufruire di questo vantaggio ed è stata costretta ad acquistare biglietti a prezzi più alti che gravano sul bilancio familiare.

