Obiettivo "Olimpico pieno", l'iniziativa della Roma: pacchetto abbonamento per tre gare

La Roma vuole riempire l'Olimpico, sempre. E annuncia la possibilità di acquistare un pacchetto di 3 partite (quelle contro Salernitana, Bologna e Venezia) a partire da 30 euro. La nota del club giallorosso:

Torna il 3 Pack! Torna la possibilità di acquistare i biglietti di 3 partite casalinghe della Roma a un prezzo speciale!

Dalle ore 16 di lunedì 7 marzo sarà possibile assicurarsi il pacchetto valido per le ultime 3 partite casalinghe contro Salernitana, Bologna e Venezia a partire da 30 euro totali.

I match sono in calendario il 10 aprile (Salernitana), il 1° maggio (Bologna) e il 15 maggio (Venezia). Date e orari sono da confermare.

I prezzi del 3 Pack (tariffa intera)

Queste sone le tariffe intere del 3 Pack. Per Under 16 e Over 65 sono previste delle riduzioni.

Distinti Nord Est: 30 euro

Tribuna Tevere Parterre Nord: 63 euro

Tribuna Tevere Parterre Sud: 71 euro

Tribuna Tevere Top Nord: 78 euro

Tribuna Tevere Top Centrale: 105 euro

Tribuna Monte Mario Nord: 90 euro

Tribuna Monte Mario Top Nord: 90 euro