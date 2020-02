Roma, Kluivert: «La stagione è una maratona, vietato fermarsi dopo un passo falso»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Posso fare sempre meglio è questo l’obiettivo che cerco di raggiungere ogni giorno». Justinnon ha intenzione di fermarsi dopo le buone prestazioni inanellate a inizio stagione. Domani contro ilsarà titolare, pronto a trascinare la squadra verso la qualificazione agli ottavi. Ecco le dichiarazioni dell’esterno alla vigilia della partita di Europa League.«Sono soddisfatto della mia scelta di venire alla Roma. L’ho fatto per giocare, imparo dai compagni più esperti di questa squadra. Posso fare sempre meglio è questo l’obiettivo che cerco di raggiungere ogni giorno».«Gioco in maniera diversa dall’Ajax, sono giovane e va bene per il mio futuro».«Prima delle ultime due vittorie c’è stata una serie negativa, una cosa che ci ha fatto arrabbiare molto. È importante concentrarsi e pensare alla partita successiva, la stagione è una maratona, quando c’è un passo falso non possiamo fermarci. Penso sempre a come aiutare la squadra e a mettermi a disposizione».«Penso positivo, credo nella mia squadra e questo pensiero non mi sfiora. Voglia vincere anche davanti ai nostri tifosi».