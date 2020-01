Roma, le pagelle: Veretout si addormenta, Kolarov deludente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo fulminano due volte in dieci minuti. Bravo e freddo nel chiudere su Ronaldo sul finale di primo tempo. Salva su Higuain nel finale.Tra Ronaldo (o Dybala), Alex Sandro e Matuidi, la serata non promette bene. Dignitoso nelle due fasi. Ammonito, verrà squalificato.In balia degli eventi, senza colpe specifiche. Si becca un giallo alla mezz’ora, che lo condiziona. Cresce nella ripresa.Buca il pallone velenoso di Dybala per Demiral. L’impressione è che stia perdendo un po’ di sicurezze.Si lascia anticipare da Demiral e spesso va in difficoltà nell’uno contro uno. Prova a dare una mano in fase offensiva, ma sono briciole. Stoppato. Pure lui salta il Genoa.Punto di riferimento, gestisce tanti palloni e ci sta che qualcuno lo sbagli. Ma là in mezzo non si fa intimorire dai vari Pjanic, Rabiot e Matuidi, gente più quotata di lui.Si addormenta e Dybala scopre di essere solo davanti a Pau Lopez. Errore grossolano e decisivo. Rischia anche il rosso. Azzecca qualche imbucata nel tentativo di resurrezione.L’unico che stava reagendo alla doppia sberla della Juventus. Si fa male durante la fuga palla al piede più bella. Il ginocchio fa crac. Esce in lacrime. Stagione finita. Peccato.Ha la palla per rientrare subito in partita, ma Rabiot gli sbuca davanti e non se ne fa niente. Frenetico, perde tanti palloni, senza incidere come dovrebbe e come saprebbe fare.Nel primo tempo si mostra alla platea, procurandosi un calcio di punizione al limite dell’area della Juve. Poco altro all’orizzonte, fino al rigore che riaccende l’Olimpico.Parte benino, con un paio di aperture da trequartista. Si accende a metà ripresa, colpendo un palo e servendo un assist al bacio per Under, che almeno riesce a procurarsi il rigore. Comunque ci si aspettava una presenza più solida in area.Entra con timidezza, un po’ più determinato nella ripresa.Là in mezzo ci sta bene.Si becca un’ammonizione appena entrato.Due legnate che cambiano piani e programmi tattici. La Roma non va in bambola e reagisce, ma senza pungere troppo. Con il solito problema del gol.Alla fine sbaglia poco.