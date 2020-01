Sotto Dzeko niente, a Fonseca serve un rinforzo in zona-gol

Quel po’po’ di attaccante, che risponde al nome di Edin Dzeko, non può finire il girone di andata con soli sette gol all’attivo. Non può permetterselo la Roma, che ha nei partners di Edin gente come Zaniolo (pure infortunato di brutto, stagione finita, in bocca al lupo) che in campionato era fermo a 4 e Kluivert che si è bloccato a 3. Il resto sono briciole, vedi Perotti, che marca solo su rigore e Mkhitaryan che di fatto non c’è mai. Fonseca ha un problema conclamato: il gol che non c’è, o ce ne sono pochi per questi livelli. Fa effetto sentir dire a Petrachi, ds della Roma, che probabilmente arriverà un centrocampista. Qui c’è bisogno, magari sì di un uomo là in mezzo, ma soprattutto di chi la butta dentro. A meno che Dzeko non torni il bomber di un tempo o che Kalinic si svegli all’improvviso.





