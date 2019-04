Roma, Jesus: «Ranieri ti sa parlare e dire la cosa giusta». Manolas convocato contro il Cagliari

Ultimo aggiornamento: 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha cambiato lo stato d’animo nello spogliatoio delladando ai giocatori nuove energie mentali per il raggiungimento del quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions. Tra protagonisti nella rincorsa c’è Juanche ha trovato spazio controper l’infortunio di: «Il mister cura molto i particolari. In poco tempo ha conosciuto noi giocatori, ha studiato il carattere di ognuno. Quando lo definiscono ‘dottore’ è giusto, lui ti conosce e sa di cosa hai bisogno, sa dirti una parola giusta, o ti strilla perché sa che puoi dare di più. Ci ha dato tranquillità con la sua esperienza, conosce bene l’ambiente della Roma e quindi è stato importante per noi. Con tranquillità e pazienza stiamo ottenendo dei buoni risultati, anche per questo motivo. Credo che se ci qualificheremo sarà perché ci abbiamo creduto fino alla fine. Abbiamo perso punti che non avremmo dovuto lasciare per la strada e per fortuna il campionato ci ha aspettato. Dobbiamo sfruttare questa opportunità, non ne avremo altre. Aggrapparci al treno e partire per la Champions», le parole del brasiliano al Match Program giallorosso.Dopo lo stop per un problema all’adduttore della coscia destra accusata nel riscaldamento di Inter-Roma, Manolas rientra nella lista dei convocati anti-Cagliari. Oggi è tornato ad allenarsi con la squadra anche Karsdorp fermo da tre settimana per un problema muscolare. Ecco la lista: Olsen, Mirante, Fuzato, Jesus, Kolarov, Marcano, Fazio, Florenzi, Manolas, Pellegrini, Coric, Pastore, Nzonzi, Dzeko, Perotti, Schick, Under, Kluivert, El Shaarawy.